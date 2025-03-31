شكرا لقرائتكم خبر عن لا لتهجير الفلسطينيين.. مصلون يدعمون موقف مصر بعد صلاة العيد بمسجد مصطفى محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر الإثنين، 31 مارس 2025 06:50 ص

وقف المئات من المصلين بعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك بميدان مصطفى محمود بالمهندسين رافعين أعلام مصر وفلسطين ولافتات لا للتهجير وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مشهد يؤكد دعمهم لرؤية الدولة المصرية لأحداث غزة وتأييدا لموقفها الواضح فى التصدى لتهجير الفلسطينيين ورفضها تصفية القضية الفلسطينية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز