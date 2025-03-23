شكرا لقرائتكم خبر عن الشهداء في الذاكرة.. "الشهيد أحمد الشبراوى" عاش خلوقا ومات بطلا والان مع تفاصيل الخبر

في قلب كل شهيد، قصة بطولة لا تموت، وتضحية نقشها التاريخ بحروف من نور، في هذه السلسلة، نقترب أكثر من أسر شهداء الشرطة والجيش، نستمع إلى حكاياتهم، نستكشف تفاصيل حياتهم، ونرصد لحظات الفخر والألم التي عاشوها بعد فراق أحبائهم.

هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن الوطن، لم يرحلوا عن ذاكرة الوطن ولا عن قلوب ذويهم من خلال لقاءات مؤثرة، نروي كيف صمدت عائلاتهم، وكيف تحولت دموع الفقد إلى وسام شرف يحملونه بكل اعتزاز.

هذه ليست مجرد حكايات، بل رسائل وفاء وتقدير لمن بذلوا أرواحهم ليحيا الوطن.

الشهيد «أحمد الشبراوى» تخرج من كلية الحربية عام 2007، الدفعة 101، ونقل للعمل برفح، حتى عام 2010، وبعدها التحق بالفرقة «777» الصاعقة المصرية، وحصل على فرقة مكافحة الإرهاب من إيطاليا، ومن عام 2010 حتى عام 2013 ظل يخدم فى الصاعقة الفرقة 777 حتى انتقل مرة ثانية للعمل فى رفح حتى استشهاده يوم 7 يوليو 2017.

ويقول والد الشهيد الشبراوى ، إن نجله كان محبًا لزملائه بطريقة كبيرة، وكان معروفًا بين زملائه بأسطورة الصاعقة المصرية، لدرجة أن أحد الضباط الناجين من الكتيبة زاره بالمنزل وحكى له عن البطولة المشرفة للشهيد «الشبراوى» وقت الهجوم على الكتيبة 103، وأنه كان يقدم نفسه عن العساكر ويجعلهم خلفه خوفًا عليهم، وأنه قاتل ببسالة وأسقط عددًا من الإرهابيين.

و وجه والد الشهيد رسالة شكر وامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسى، على ما يقوم به من إنجازات من مشاريع غير مسبوقة في الدولة المصرية بجميع التخصصات، والتي لم يسبق لها مثيل منذ أكثر من 60 سنة، موضحا أن الرئيس يقوم بنفسه بمتابعة سير تنفيذ هذه المشاريع العملاقة والضخمة بنفسه، لافتا إلى أن هذا ما يؤكد تصميم الرئيس على النهوض بمصر ووضعها على الطريق الصحيح وفى مصاف الدول الكبرى كما تستحق.

