شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القومى للمرأة: الأم المصرية قلب المجتمع النابض وأساس لكل نهضة وتنمية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الأم المصرية كانت ولا تزال نموذجًا للعطاء والتضحية، فهي التي حملت على عاتقها مسؤولية تربية الأجيال وبناء مستقبل الوطن، مضيفة أن الاحتفال بـ عيد الأم ليس مجرد مناسبة، بل هو وقفة تقدير لكل امرأة وهبت حياتها لأبنائها وللمجتمع.

وأشارت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى أن اختيار هذا اليوم للاحتفال يتزامن مع بداية فصل الربيع، الذي يعكس معاني التجدد والنمو، تمامًا كما تفعل الأم بدورها المؤثر في غرس القيم والمبادئ في أبنائها، وتعليمهم حب الوطن والإصرار على النجاح دون انتظار مقابل.

وأضافت المستشارة أمل عمار: "الأم ليست فقط من ربت أبناءها، بل هي التي صنعت أجيالًا قادرة على تحقيق التقدم، فهي المدرسة الأولى والمصدر الحقيقي للعطاء. اليوم نقف جميعًا احترامًا لكل أم مصرية عظيمة تحملت المشقة وسهرت الليالي وضحت براحتها من أجل أبنائها، فالأم هي قلب المجتمع النابض، والأساس لكل نهضة وتنمية".

ووجهت رئيسة المجلس القومي للمرأة تحية تقدير لكل أم مصرية، مؤكدة أن قوة المجتمع تنبع من قوة الأمهات، فبهن تُبنى الأمم ويصنع المستقبل.

جاء ذلك خلال الحفل السنوي لوزارة التضامن الاجتماعي لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2025 بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي

وكانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت التحية لكل أم مصرية، مؤكدة أن دورها هو الركيزة الأساسية في بناء الوطن، وأن الدولة المصرية ستظل داعمة ومساندة لها في كافة الأوقات..

وفازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية إلهام إبراهيم نور محافظة البحر الأحمر، وجاءت فى المركز الثاني منى نجار سليمان من محافظة أسوان، وفى المركز الثالث على مستوى الجمهورية جاءت شربات فهمى عمار من محافظة أسيوط وحصلت هانم مصطفى عبد الفتاح على الأم المثالية لمحافظة دمياط ، وحنان محمد عبد الحليم لمحافظة القاهرة ، ومنى الشحات إبراهيم لمحافظة البحيرة، وهناء مكرم رمضان لمحافظة الغربية ، ورنده سمير مسعد لمحافظة بورسعيد ،وسامية طاهر على لمحافظة الإسكندرية ، ورجاء عدلى فتح الله لمحافظة قنا ، وليلى عبد العاطى عبد الحميد لمحافظة الإسماعيلية ،وزينب عبد المطلب أحمد لمحافظة جنوب سيناء ، ومنال بكرى أبو الليل لمحافظة بنى سويف ، وعلية معوض أحمد لمحافظة القليوبية ، وأحلام صابر عبد الحليم لمحافظة سوهاج ،ومريم محمد على لمحافظة الأقصر ، وافراج مصطفى محمود لمحافظة شمال سيناء ،و منال عبد الحميد أحمد لمحافظة الوادي الجديد ،وإلهام سمير بسام لمحافظة الشرقية ، وآمال عبد الرحيم مصلحي لمحافظة المنوفية ، وسحر حسنى منصور لمحافظة كفر الشيخ ،و إيمان أحمد رشوان لمحافظة الفيوم ، وهانم فتحي أحمد لمحافظة الدقهلية ، ومريم أحمد محمود لمحافظة السويس ، وسناء فؤاد إلياس لمحافظة المنيا ،وفاء عبد القادر حسن لمحافظة مرسى مطروح، وماجدة ناصف محمد لمحافظة الجيزة.



