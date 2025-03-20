شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف فى السعودية برواتب تتجاوز 100 ألف جنيه.. تعرف على كيفية التقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة العمل، فى تلقى طلبات الراغبين فى التقديم على 35 فرصة عمل لكوادر مصرية فى المجالات الهندسية والفنية، ذو الكفاءة العالية للعمل فى شركة للاستشارات المهنية والهندسية بجدة، بالمملكة العربية السعودية، برواتب تبدأ من 3000 إلى 8000 ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة، أن الـ وظائف المتاحة هي:-

- 6 مهندسين، تخصص هندسة كهربائية.

- 6 مهندسين تخصص هندسة ميكانيكا.

- 6 مهندسين تخصص هندسة أمن وسلامة الحريق.

- 3 مهندسين تخصص هندسة مدنية.

- 3 مهندسين تخصص هندسة معماري.

- 3 مهندسين تخصص هندسة صناعية.

- 2 مهندس تخصص هندسة زراعية.

- 6 فنيين، تخصص رفع مساحى وبيئة.

وحددت وزارة العمل الفترة من الثلاثاء 18 مارس 2025، ولمدة 5 أيام للتقديم على تلك الـ وظائف، من خلال تقديم السيرة الذاتية الخاصة به على البريد الالكتروني: [email protected]، وأشارت إلى أنه بعد انتهاء فترة التقديم سيتم الاتصال بالمرشحين لاستكمال عملية الاختبارات لهم تمهيدا للسفر.

وأوضحت وزارة العمل أن الحد الأدنى للراواتب الشهرية بعقود العمل للمهندسين، من 5 إلى 8 آلاف ريال سعودى شهريا، تتحدد بعد عمل المقابلة وطبقا للخبرة، كما أن عقود الفنيين تكون رواتبها الشهرية 3 آلاف ريال سعودى كحد أدنى.

ولفتت إلى أن مميزات تلك الوظائف، هي:

- التأمين الطبي.

- توفير بدل سكن.