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شكرا لقرائتكم خبر عن رغم مكاسب بداية التعاملات.. الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسة في بورصة وول ستريت الأمريكية أمس الثلاثاء، على انخفاض طفيف.
وتراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 9.38 نقاط, أي 0.17 % عند 5396.59 نقطة.
وانخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي 155.21 نقطة, أي 0.38 % ليصل إلى 40369.58 نقطة.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 149 نقطة أي بنسبة 4ر0% بحلول الساعة العاشرة و45 دقيقة بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 5ر0%.
وتراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 9.38 نقاط, أي 0.17 % عند 5396.59 نقطة.
مؤشرات الأسهم الأمريكيةوخسر المؤشر "ناسداك" المجمع 10.30 نقاط, أي 0.06 % إلى 16821.18 نقطة.
وانخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي 155.21 نقطة, أي 0.38 % ليصل إلى 40369.58 نقطة.
مكاسب بداية التعاملاتكانت الأسهم الأمريكية ، ارتفعت في تعاملات صباح الثلاثاء، في ظل حالة هدوء نادرة للأسواق المالية.وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 5ر0%، على الرغم من أنه كان عرضة لتقلبات حادة، ليس فقط من يوم لآخر، بل من ساعة لأخرى.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 149 نقطة أي بنسبة 4ر0% بحلول الساعة العاشرة و45 دقيقة بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 5ر0%.