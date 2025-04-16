شكرا لقرائتكم خبر عن رغم مكاسب بداية التعاملات.. الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات الأسهم الأمريكية

مكاسب بداية التعاملات

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسة في بورصة وول ستريت الأمريكية أمس الثلاثاء، على انخفاض طفيف.وتراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 9.38 نقاط, أي 0.17 % عند 5396.59 نقطة.وخسر المؤشر "ناسداك" المجمع 10.30 نقاط, أي 0.06 % إلى 16821.18 نقطة.وانخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي 155.21 نقطة, أي 0.38 % ليصل إلى 40369.58 نقطة.كانت الأسهم الأمريكية ، ارتفعت في تعاملات صباح الثلاثاء، في ظل حالة هدوء نادرة للأسواق المالية.وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 5ر0%، على الرغم من أنه كان عرضة لتقلبات حادة، ليس فقط من يوم لآخر، بل من ساعة لأخرى.وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 149 نقطة أي بنسبة 4ر0% بحلول الساعة العاشرة و45 دقيقة بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 5ر0%.