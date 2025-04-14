شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 14-4-2025.. سجل 50.97 جنيه للشراء بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالإثنين، 14 أبريل 2025 04:04 م
سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 14-4-2025 أمام الجنيه المصري الآن في ختام التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي حيث سجل عند 50.93 جنيه للشراء 51.06 البيع.
واستقر سعر الدولار اليوم الإثنين، فى بالبنك الأهلى المصرى عند 50.97 جنيه للشراء 51.07 البيع، وفى بنك مصر 50.95 جنيه للشراء 51.05 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.95 جنيه للشراء و51.05 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.95 جنيه للشراء 51.05 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار الآن في ختام التعاملات بالبنوك المصرية، اليوم كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.97 جنيه للشراء.
51.07 جنيه للبيع.
50.95 جنيه للشراء.
51.05 جنيه للبيع.
50.95 جنيه للشراء.
51.05 جنيه للبيع.
50.95 جنيه للشراء.
51.05 جنيه للبيع.
50.95 جنيه للشراء.
51.05 جنيه للبيع.
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