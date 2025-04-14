شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 14-4-2025.. سجل 50.97 جنيه للشراء بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 14-4-2025 أمام الجنيه المصري الآن في ختام التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي حيث سجل عند 50.93 جنيه للشراء 51.06 البيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الإثنين، فى بالبنك الأهلى المصرى عند 50.97 جنيه للشراء 51.07 البيع، وفى بنك مصر 50.95 جنيه للشراء 51.05 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.95 جنيه للشراء و51.05 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.95 جنيه للشراء 51.05 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الآن في ختام التعاملات بالبنوك المصرية، اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.97 جنيه للشراء.

51.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.95 جنيه للشراء.

51.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.95 جنيه للشراء.

51.05 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.95 جنيه للشراء.

51.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.95 جنيه للشراء.

51.05 جنيه للبيع.