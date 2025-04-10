شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 100 مستثمر سعودى فى القاهرة السبت المقبل لاستكشاف الفرص المتاحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ وفد رفيع من اتحاد الغرف السعودية يوم السبت المقبل زيارة إلى مصر، وذلك فى إطار تعزيز التعاون الاقتصادى واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك بالتزامن مع موافقة البلدين على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.

يضم الوفد الذي يرأسه رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي ، أكثر من 100 من كبار المستثمرين السعوديين، وأعضاء مجلس الأعمال السعودي المصري برئاسة بندر بن محمد العامرى.

ومن المقرر أن تتضمن أجندة الزيارة عقد ملتقى استثماري سعودي مصري بمشاركة عددٍ من الوزراء المصريين ولقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات، وعدد من الجهات والمسؤولين المصريين فضلًا عن زيارات ميدانية للوقوف على الفرص بالمشاريع الكبرى.

وتسلط هذه الفعاليات واللقاءات الضوء على فرص وحوافز الاستثمار بالمملكة ومصر وبيئة الأعمال وفرص الشراكة، خاصة في قطاعات الصناعة والتطوير العقاري والسياحة والمناطق الاقتصادية والحرة.

ويأمل الجانبان أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للاستثمارات السعودية في مصر والبالغ حجمها 30 مليار دولار، في وقت شهد فيه حجم التبادل التجاري نموًا كبيرًا حيث ارتفع من 29 مليار ريال عام 2022 إلى 48 مليار ريال عام 2023.

يُذكر أن العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية تحظى باهتمام عال على مستوى قيادة البلدين وقطاعي الأعمال السعودي والمصري، حيث تحتل مصر المركز السابع في قائمة الشركاء التجاريين للمملكة، كما يقود اتحاد الغرف السعودية من خلال سلسلة زياراته الخارجية الخاصة التي شملت مؤخرًا (13) دولة جهودًا لفتح أسواق وفرص جديدة، ورفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية مع دول العالم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.