شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «المحافظة للتعليم» إلى 5 ملايين ريال في 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة المحافظة للتعليم في النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31 يناير 2025 نسبة 32.8% إلى 5 ملايين ريال، مقابل 3.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلي: ارتفاع الإيرادات، وارتفاع إيرادات أخرى.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلي: ارتفاع الإيرادات، وارتفاع إيرادات أخرى.