الاقتصاد

ارتفاع أرباح «المحافظة للتعليم» إلى 5 ملايين ريال في 6 أشهر

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «المحافظة للتعليم» إلى 5 ملايين ريال في 6 أشهر

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة المحافظة للتعليم في النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31 يناير 2025 نسبة 32.8% إلى 5 ملايين ريال، مقابل 3.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلي: ارتفاع الإيرادات، وارتفاع إيرادات أخرى.
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