شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «المحافظة للتعليم» إلى 5 ملايين ريال في 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة المحافظة للتعليم في النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31 يناير 2025 نسبة 32.8% إلى 5 ملايين ريال، مقابل 3.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلي: ارتفاع الإيرادات، وارتفاع إيرادات أخرى.