شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية والعقود الآجلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، ليصل لأعلى مستوياته، حيث صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة ليصل إلى 3128.62 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لتصل عند 3163 دولارًا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة بنسبة 0.8 في المئة عند 33.99 دولارًا للأوقية، فيما استقر البلاتين عند 978.90 دولارًا، وحقق البلاديوم مكاسب بنسبة 0.2 في المئة إلى 985.80 دولارًا.