شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: الرسوم الجمركية الأمريكية خطر على الاقتصاد العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الأسواق العالمية

الدمام - شريف احمد - حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الخميس، من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده تشكل "خطرا كبيرا" على الاقتصاد العالمي.وقالت في بيان: "من المهم تجنب إجراءات يمكن أن تلحق مزيدا من الضرر بالاقتصاد العالمي".إلى ذلك، شدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس على أنّ الأسهم "ستزدهر" وكذلك الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من تراجعات حادة في الأسواق العالمية إثر إعلانه فرض رسوم جمركية على واردات بلاده.وقال ترامب في تصريح لصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى فلوريدا ردا على سؤال بشأن تراجع وول ستريت وبورصات أخرى، إن "أسواق المال ستزدهر"، وأضاف: "البلاد ستزدهر".