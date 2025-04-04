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شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: الرسوم الجمركية الأمريكية خطر على الاقتصاد العالمي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الخميس، من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده تشكل "خطرا كبيرا" على الاقتصاد العالمي.
وقالت في بيان: "من المهم تجنب إجراءات يمكن أن تلحق مزيدا من الضرر بالاقتصاد العالمي".
وقال ترامب في تصريح لصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى فلوريدا ردا على سؤال بشأن تراجع وول ستريت وبورصات أخرى، إن "أسواق المال ستزدهر"، وأضاف: "البلاد ستزدهر".
وقالت في بيان: "من المهم تجنب إجراءات يمكن أن تلحق مزيدا من الضرر بالاقتصاد العالمي".