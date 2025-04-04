الاقتصاد

صندوق النقد: الرسوم الجمركية الأمريكية خطر على الاقتصاد العالمي

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أ ف ب - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الخميس، من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده تشكل "خطرا كبيرا" على الاقتصاد العالمي.
وقالت في بيان: "من المهم تجنب إجراءات يمكن أن تلحق مزيدا من الضرر بالاقتصاد العالمي".
كريستالينا غورغييفا - أرشيفية

الأسواق العالمية

إلى ذلك، شدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس على أنّ الأسهم "ستزدهر" وكذلك الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من تراجعات حادة في الأسواق العالمية إثر إعلانه فرض رسوم جمركية على واردات بلاده.
ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة ستخرج أقوى بعد الرسوم الجمركية - cnn
وقال ترامب في تصريح لصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى فلوريدا ردا على سؤال بشأن تراجع وول ستريت وبورصات أخرى، إن "أسواق المال ستزدهر"، وأضاف: "البلاد ستزدهر".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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