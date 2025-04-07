شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 50.752 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 50.752 شهيدًا، و115.475 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول 57 شهيدًا و137 جريحًا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما لايزال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق متفرقة من القطاع.