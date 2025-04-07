أخبار البورصة اليوم الأحد 6-4-2025

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 6-4-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 73 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.167 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 15 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: تعليم لخدمات الإدارة، وبريميم هيلثكير جروب، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمشروعات الصناعية والهندسية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والعامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والقناة للتوكيلات الملاحية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وفتنس برايم للأندية الصحية، والعربية للأسمنت، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار.

البورصة تخسر 73 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 73 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.167 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 125.8 ألف عملية لعدد 216 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.33%، والعرب على 4.76%، واستحوذت المؤسسات على 18.63% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.36%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 139.6 ألف جنيه، 186.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 55.8 مليون جنيه، 35.8 مليون جنيه، 47.8 مليون جنيه، 47.1 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 30639 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 38086 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 13479 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 4.84% ليغلق عند مستوى 8649 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 4.58% ليغلق عند مستوى 11941 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.75% ليغلق عند مستوى 3198 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 5.75% ليغلق عند مستوى 10749 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1996 نقطة.

وصعدت أسهم 8 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 181 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى داخليين بشركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومصر بني سويف للأسمنت، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وحق اكتتاب شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو-3 عدد 29.6 ألف سهم، 2576 سهمًا، 150 ألف سهم، 12 سهمًا، 51.3 ألف سهم، 33 ألف سهم، 2 مليون سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بالشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 453.6 ألف سهم، فيما باع داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وابن سينا فارما، ورواد السياحة-الرواد، وجق اكتتاب شركة المطورون العرب القابضة-1، وحق اكتتاب شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو-3 عدد 202.5 ألف سهم، 2.2 مليون سهم، 1000 سهم، 858.9 ألف سهم، 35.3 ألف سهم، 121.3 ألف سهم، 6.1 مليون سهم، مليون سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، شراء المساهم شركة ليبيا للاستثمار عدد 1.9 مليون سهم بسعر 7.93 جنيه بقيمة إجمالية 15 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.9% إلى 5.04%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أسطول لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، مبيعات بلغت 3.9 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 2.5 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 55%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.4 مليار جنيه مقارنة مع 2.2 مليار جنيه بنسبة نمو 56%.

وحققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إيرادات بلغت 4.5 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 15.6 مليار جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.6 مليار جنيه مقارنة مع 7.8 مليار جنيه.