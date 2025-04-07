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مصر.. حريق هائل نتيجة اصطدام سيارات أعلى كوبري أكتوبر بالقاهرة

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اليوم - القاهرة 0 تبليغ

  • مصر.. حريق هائل نتيجة اصطدام سيارات أعلى كوبري أكتوبر بالقاهرة 1/3
  • مصر.. حريق هائل نتيجة اصطدام سيارات أعلى كوبري أكتوبر بالقاهرة 2/3
  • مصر.. حريق هائل نتيجة اصطدام سيارات أعلى كوبري أكتوبر بالقاهرة 3/3

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الدمام - شريف احمد - تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق اندلع أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاه المؤدي إلى رمسيس، وتحديدًا بمنطقة غمرة.
وأسفر الحريق عن احتراق ثلاث سيارات، فيما تتواصل الجهود لرفع آثار الحادث وإزالة السيارات المتفحمة لتيسير حركة المرور.

أسفر الحريق عن احتراق ثلاث سيارات - متداولة
أسفر الحريق عن احتراق ثلاث سيارات - متداولة

بلاغ للنجدة في القاهرة


كانت غرفة عمليات النجدة في القاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد باشتعال النيران في إحدى السيارات أعلى الكوبري، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى سيارتين مجاورتين. وعلى الفور، انتقلت فرق الحماية المدنية إلى موقع الحريق، حيث نجحت في إخماد النيران والسيطرة على الموقف. وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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