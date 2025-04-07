شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. حريق هائل نتيجة اصطدام سيارات أعلى كوبري أكتوبر بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق اندلع أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاه المؤدي إلى رمسيس، وتحديدًا بمنطقة غمرة.

وأسفر الحريق عن احتراق ثلاث سيارات، فيما تتواصل الجهود لرفع آثار الحادث وإزالة السيارات المتفحمة لتيسير حركة المرور.



بلاغ للنجدة في القاهرة



كانت غرفة عمليات النجدة في القاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد باشتعال النيران في إحدى السيارات أعلى الكوبري، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى سيارتين مجاورتين. وعلى الفور، انتقلت فرق الحماية المدنية إلى موقع الحريق، حيث نجحت في إخماد النيران والسيطرة على الموقف. وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.