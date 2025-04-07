شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون من القاهرة: نرفض التهجير القسري لسكان غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين مشاركة حركة حماس في حكم قطاع غزة، كما شدد على رفضه التهجير القسري لسكان القطاع.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي من القاهرة "لا ينبغي أن يكون لحماس أي دور في حكم غزة (وينبغي) ألا تستمر الحركة في تشكيل تهديد لإسرائيل".

وقال ماكرون في المؤتمر المشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي إنه يتطلع لحكم "فلسطيني جديد في القطاع بقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية".



رفض التهجير القسري