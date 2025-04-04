شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 4 أبريل 2025، بعد تذبذبات سجلها المعدن النفيس خلال الأيام الماضية، متأثرًا بحركة الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في السوق المصري اليوم:

عيار 24: 5057 جنيهًا

عيار 21: 4425 جنيهًا

عيار 18: 3792 جنيهًا

الجنيه الذهب: 35,400 جنيه



ويأتي استقرار أسعار الذهب اليوم وسط متابعة دقيقة من المستثمرين لتحركات الأسواق العالمية، خاصةً بعد وصول سعر الأونصة إلى مستويات قياسية خلال الجلسات الماضية، مدعومًا بتصاعد المخاوف الاقتصادية العالمية واستمرار التوترات التجارية.

ومن المتوقع أن تستمر التقلبات في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصةً مع التغيرات في أسعار الفائدة والسياسات النقدية التي تؤثر على حركة المعدن الأصفر عالميًا.