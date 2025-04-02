شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025 فى السعودية يسجل 330 ريالا للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم ارتفاعا طفيفا فى الأسعار بالتزامن مع أيام عيد الفطر حيث وصل سعر عيار 24 377 ريال مقارنة بسعر أمس 375.25 ريال وفقا لآخر التحديثات ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

-عيار 24 سجل 377.00 ريالا

-عيار 22 سجل 345.75 ريال

-عيار 21 سجل 330.00 ريالا

-عيار 18 سجل 282.75 ريال

-عيار 14 سجل 220.00 ريالا

-عيار 12 سجل 188.50 ريال

-الاونصة 11729.00 ريال

-الجنيه الذهب 2639.75 ريال

-الأونصة بالدولار 3132.95 دولار

وارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الأمس بما يقارب 50 دولارا.. من قاع 3076 وصولا إلى قمّة 3127 تقريبا.. لكن 45 دولارا من هذا الارتفاع أتى من السوق الصيني صباح الأمس.

ويسعى الرئيس الأمريكى ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. وتزيد سياساته التضخمية من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين، في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

وشهدت أسعار الذهب العالمية تحركات حادة بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بالتغيرات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية. ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، وسط توقعات بمزيد من التغييرات في العام المقبل، وفقًا للظروف الاقتصادية والسياسات النقدية العالمية".