الذهب عند أعلى مستوى على الإطلاق مسجلا 3143.05 دولار للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بلغت أسعار الذهب مستوى غير مسبوق اليوم، مع زيادة الطلب على الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن بفعل مخاوف من أن الرسوم الجمركية المضادة الأمريكية قد تزيد الضغوط التضخمية، وتعرقل النمو الاقتصادي.

وبحلول الساعة 05:50 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 3143.05 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 3148.88 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 3169.50 دولارًا، وسجلت أسعار الذهب في الجلسة الماضية أفضل أداء فصلي منذ عام 1986.

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