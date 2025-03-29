شكرا لقرائتكم خبر عن خلال عام.. أكثر من 123 مليون كيلو واردات المملكة من الشوكولاتة والان نبدء بالتفاصيل

واردات المملكة من الشوكولاتة

أسعار الشوكولاتة

الدمام - شريف احمد - يشهد سوق الحلويات والشوكولاتة حركة نشطة هذه الأيام، مدفوعًا بالإقبال المتزايد من المستهلكين الباحثين عن خيارات متنوعة تلبي أذواقهم المختلفة، في ظل تنوع كبير بين المنتجات المحلية والمستوردة، إلى جانب العروض الترويجية الخاصة بعيد الفطر، التي تسهم في تعزيز حركة البيع وجذب المزيد من المشترين.وبحسب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بلغ حجم واردات المملكة من الشوكولاتة أكثر من 123 مليون كيلوجرام خلال عام 2024، ما يعكس تنامي الإقبال على هذه المنتجات.وأوضحت الهيئة أن الإمارات والمملكة المتحدة والأردن ومصر وتركيا من أبرز الدول التي تُستورد منها المملكة الشوكولاتة، ما يسهم في توفير خيارات متنوعة تلبي تطلعات المستهلكين.وتسعى المحال إلى تقديم تشكيلة واسعة من الحلويات والشوكولاتة، سواء المستوردة أو المصنعة محليًا، إذ يحرص المستهلكون على شراء كميات كبيرة منها بوصفها جزءًا أساسيًا من احتفالات العيد، ويحرص أصحاب المحال على توفير أحدث التصاميم والأنواع التي تلبي تنوع الأذواق.ومن العوامل التي تؤثر في الأسعار: النوع وبلد المنشأ، وجودة التغليف، كذلك نوع الأطباق المستخدمة في تقديمها، إذ تتراوح أسعار الحلويات المحلية بين 30 و150 ريالًا للكيلوجرام، وتشمل أصنافًا متنوعة مثل حلوى النكهات الملونة، التوفي، البسكويت، والشوكولاتة بأشكالها المختلفة.ويعود استقرار أسعارها إلى وفرة الإنتاج وتكاليف التصنيع المنخفضة نسبيًا، فيما ترتفع أسعار الحلويات المستوردة، خاصة القادمة من الدول الأوروبية والشرقية، إذ يصل سعر الكيلوغرام من الشوكولاتة النقية أو الداكنة ذات الحشوات الخاصة إلى 300 ريال.