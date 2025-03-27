شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الكابلات السعودية» تقفز 174% إلى 48.75 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة الكابلات السعودية في عام 2024 بنسبة 173.9% إلى 48.75 مليون ريال، مقابل 17.80 مليون ريال في 2023.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود ارتفاع الأرباح إلى زيادة ملحوظة في الإيرادات، مما أدى إلى ارتفاع الربحية.

وتضمنت الأسباب: تدابير فعّالة لضبط التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وأسهم انخفاض تكاليف الإدارة والبيع والتمويل في تحسين صافي الربح.

وبلغت حصة الشركة من أرباح الشركة الزميلة ميدال 127 مليون أي بمعدل نمو 90% مقارنةً بالعام الماضي.

وسجلت الشركة من الأنشطة المستمرة صافي أرباح بمبلغ 66,275 مليون ريال نتيجة لحصة الشركة في نتائج أعمال الشركة الشقيقة ، في حين تكبدت صافي خسارة من الأنشطة غير المستمرة بمبلغ (17,517) مليون ريال الناتجة عن أعمال الشركة التابعة في تركيا، ليصبح صافي الربح 48,758 مليون ريال.