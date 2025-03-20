شكرا لقرائتكم خبر عن «الخليجية العامة» تتكبد خسائر بـ94.2 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني للخسارة في عام 2024، مسجلة صافي خسارة قدرها 94.2 مليون ريال، مقابل أرباح بـ3.5 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود ذلك للأسباب التالية:
• ارتفاع (الخسائر) من نتيجة خدمات التأمين بمقدار -50,086 مليون ريال، أي بزيادة قدرها 587% مقارنة بالسنة المالية السابقة.
• زيادة في مصروفات خدمات التأمين بمقدار -155,191 مليون ريال، بزيادة قدرها 54.39% مقارنة بالعام الماضي.
• انخفاض في مصروفات عقود إعادة التأمين بمقدار 6,399 مليون ريال، بانخفاض قدره -16.48% مقارنة بالعام الماضي.
• انخفاض في صافي دخل الاستثمار بمقدار -935 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، بتغير قدره -5.84%.
• انخفاض في المصاريف التشغيلية بمقدار 3,138 مليون ريال، بتغير قدره -22.70%.
خلال العام سجلت الشركة انخفاض في قيمة الشهرة بمبلغ 36.2 مليون ريال (بكامل قيمة الشهرة) ولن يتكررهذا الحدث في المستقبل.
وتضمن خطاب هيئة التأمين أنه يتوجب على الشركة الالتزام بمتطلبات المادة (68) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين، وتزويد الهيئة بالتحديثات والخطوات التصحيحية والخطط اللازمة التي ستتتخذها الشركة لتحسين ملائتها المالية خلال (3) أيام عمل من تاريخ الخطاب المذكور أعلاه.
هذا وستقوم الشركة خلال المدة المحددة بالخطاب بالتقدم لهيئة التأمين بالاجراءات المناسبة للاحتفاظ بهامش الملاءة المطلوب، كما ستقوم الشركة بالإعلان مستقبلاً عن أي تطورات بهذا الشأن في حينه.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود ذلك للأسباب التالية:
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• زيادة في مصروفات خدمات التأمين بمقدار -155,191 مليون ريال، بزيادة قدرها 54.39% مقارنة بالعام الماضي.
• انخفاض في مصروفات عقود إعادة التأمين بمقدار 6,399 مليون ريال، بانخفاض قدره -16.48% مقارنة بالعام الماضي.
• انخفاض في صافي دخل الاستثمار بمقدار -935 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، بتغير قدره -5.84%.
• انخفاض في المصاريف التشغيلية بمقدار 3,138 مليون ريال، بتغير قدره -22.70%.
خلال العام سجلت الشركة انخفاض في قيمة الشهرة بمبلغ 36.2 مليون ريال (بكامل قيمة الشهرة) ولن يتكررهذا الحدث في المستقبل.
خطاب هيئة التأمينتلقت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني ، اليوم، خطاب هيئة التأمين رقم 00610-25-418 بخصوص انخفاض هامش الملاءة المالية للشركة عن الحد الأدنى للهامش النظامي المطلوب.
وتضمن خطاب هيئة التأمين أنه يتوجب على الشركة الالتزام بمتطلبات المادة (68) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين، وتزويد الهيئة بالتحديثات والخطوات التصحيحية والخطط اللازمة التي ستتتخذها الشركة لتحسين ملائتها المالية خلال (3) أيام عمل من تاريخ الخطاب المذكور أعلاه.
هذا وستقوم الشركة خلال المدة المحددة بالخطاب بالتقدم لهيئة التأمين بالاجراءات المناسبة للاحتفاظ بهامش الملاءة المطلوب، كما ستقوم الشركة بالإعلان مستقبلاً عن أي تطورات بهذا الشأن في حينه.