شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يعاود الصعود فوق 3000 دولار وسط الطلب على الملاذ الآمن والان نبدء بالتفاصيل

تصاعد التوترات في البحر الأحمر

مخاوف الحرب التجارية تضغط على الأسواق

أخبار متعلقة مع تراجع الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد البنك المركزي المغربي يقرر خفض سعر الفائدة الرئيسي

ترقب قرارات البنوك المركزية

قفزة سعرية تاريخية في الذهب

الذهب بين الاستثمار والاحتياطي المركزي

الذهب بين كونه سلعة وأصلًا ماليًا

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 3,005 دولارات للأوقية (الأونصة)، مدفوعًا بالطلب القوي على الملاذ الآمن وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن التعريفات التجارية والتوترات الجيوسياسية، وفقًا لما ذكرته منصة "إف إكس ستريت" الأمريكية.جددت الولايات المتحدة التزامها بمواصلة ضرباتها ضد الحوثيين في اليمن حتى يوقفوا هجماتهم على سفن الشحن في البحر الأحمر، وهو ما زاد من اضطراب الأسواق.في سياق متصل، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، من أن إيران ستتحمل المسؤولية عن أي هجمات تنفذها جماعة الحوثي المدعومة من طهران في اليمن.إلى جانب التوترات الجيوسياسية، أدت مخاوف الحرب التجارية إلى تراجع معنويات المستثمرين، حيث تبادلت الولايات المتحدة وشركاؤها التجاريون تهديدات جديدة بفرض تعريفات جمركية، مما عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.اقرأ أيضاً: لماذا يعتبر الذهب ملاذاً آمناً جيداً حتى الآن رغم ارتفاع أسعاره؟وظل الطلب على الذهب قويًا، مدفوعًا بعمليات الشراء المستمرة من قبل صناديق الاستثمار المتداولة والبنوك المركزية، وعلى رأسها الصين، التي واصلت تعزيز احتياطياتها من الذهب للشهر الرابع على التوالي.يراقب المستثمرون عن كثب اجتماعات السياسة النقدية المقبلة للبنوك المركزية، وخاصةً قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الأسبوع.وتشير التوقعات إلى أن الفيدرالي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل تصاعد التوترات التجارية وتزايد المخاوف الاقتصادية، حيث تتوقع الأسواق خفضين فقط لأسعار الفائدة خلال عام 2025.ارتفع سعر الذهب بأكثر من 40% منذ نهاية عام 2023، ليصل إلى 3,005 دولارات للأونصة في منتصف مارس 2025.اقرأ أيضاً: الذهب يصعد لمستوى قياسي جديد ويقترب من قمة 3000 دولارولا يمكن تفسير هذه القفزة المفاجئة بارتفاع الطلب على الذهب في قطاع المجوهرات أو الاستخدامات الصناعية، بل تعكس تحوّل الذهب إلى أصل مالي جذاب، وفقًا لما ذكرته منصة إيكونو فاكت.لطالما كان الذهب ملاذًا آمنًا لمستثمري القطاع الخاص، الذين يرونه وسيلة فعالة لحماية ثرواتهم خلال فترات التضخم أو عدم الاستقرار الاقتصادي. كما يشكّل جزءًا أساسيًا من احتياطيات البنوك المركزية حول العالم.لكن لا يعرف أحد ما إذا كانت هذه العوامل تفسر الارتفاع الأخير في سعر الذهب، أم أن الأسواق تشهد تحولات أعمق في طبيعة الطلب على المعدن الأصفر.يُعتبر الذهب من الأصول الفريدة التي تجمع بين كونه سلعة تُستخرج وتستخدم في التصنيع، وأصلًا ماليًا يعتمد عليه المستثمرون في أوقات الأزمات.وأدى ارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي إلى قفزات سعرية حادة في سوق الذهب، بينما تعكس التقلبات المستمرة في الأسعار دوره المتزايد كأصل مالي.على الرغم من ذلك، فإن تقلبات العرض والطلب قد تؤثر جزئيًا على السعر، نظرًا لاستخدام الذهب في المنتجات الصناعية والاستهلاكية، إلا أن العامل الحاسم يظل مرتبطًا بالتحولات في الطلب الاستثماري والاحتياطي العالمي.