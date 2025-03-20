شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينوه بتأثر معظم مناطق المملكة بحالة مطرية متفاوتة الغزارة والان نبدء بالتفاصيل

الحالة المطرية بالمناطق

متابعة المستجدات باستمرار

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الدمام - شريف احمد - نوَّه المركز الوطني للأرصاد بتأثر معظم مناطق المملكة بحالة مطرية متفاوتة الغزارة تبدأ من اليوم الخميس وتستمر حتى الأحد المقبل، تصحبها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة، إضافة إلى جريان السيول وارتفاع الأمواج على السواحل، وتساقط البرد بكثافة على المرتفعات.وأوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة، بما في ذلك سواحلها ومرتفعاتها، ستشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وكذلك منطقة المدينة المنورة؛ مضيفًا أن الحالة ستشمل المناطق الوسطى والشرقية، حيث تشهد المنطقة الشرقية، ومنطقة القصيم، ومعظم أجزاء منطقة الرياض، أمطارًا تتراوح بين المتوسطة والغزيرة إلى الشديدة. وبين المركز أن مناطق الباحة، عسير، نجران، وجازان ستتأثر أيضًا بهطولات متوسطة إلى غزيرة، مع احتمالية تساقط البرد وجريان السيول في بعض المواقع، داعيًا الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، واتباع إرشادات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.وحثّ المركز على متابعة تقاريره الدورية عبر منصاته الرسمية لمعرفة المستجدات حول الحالة المطرية والمناطق المتأثرة بها، مشددًا على أهمية الالتزام بتوجيهات الجهات المعنية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.ويمكن للراغبين في الاطلاع على تفاصيل الحالة الجوية زيارة هذا الرابط الإلكتروني.