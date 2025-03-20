شكرا لقرائتكم خبر عن سفير تركيا: اهتمام متزايد من شركاتنا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

أكد السفير التركى فى القاهرة، صالح موطلو شن أن العلاقات التركية المصرية شهدت تقدما سريعا خلال العام الماضي، وأن أفضل ما يتجلى في ذلك هو الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، وأضاف ان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان عام 2024 زار دولة واحدة فقط مرتين وهى مصر.

وأشار السفير فى كلمته في حفل إفطار استضافه في مقر إقامته بالقاهرة إلى اهتمام الشركات التركية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتزايد، وفي منطقة القنطرة غرب وحدها وقال ان هناك أربعة مصانع قيد الإنشاء أو على وشك الانتهاء بقيمة تزيد عن 200 مليون دولار.



جانب من الحفل

وأكد أن الإرادة اللازمة موجودة على أعلى المستويات لدى الجانبين لتفعيل هذه الإمكانات الكبيرة للتعاون، وأنه يمكن استغلال هذه الإمكانات من التعاون بشكل كامل مع التطورات الجديدة التي سيتم تشهدها بيئة الأعمال.

وأوضح السفير صالح موطلو شن أن هناك تشاورا وتواصلا وثيقا للغاية بين تركيا ومصر بشأن القضايا الإقليمية، وخاصة ليبيا وسوريا والسودان وفلسطين، وأنه قد تكون هناك زيارات واجتماعات رفيعة المستوى بمشاركة تركيا ومصر ودول إقليمية أخرى بشأن القضايا الإقليمية في الأيام المقبلة.



سفير تركيا فى مصر

واستضاف السفير حفل إفطار للصحفيين المصريين بمناسبة مرور الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية التركية المصرية.

وأوضح السفير أنه سيتم تسريع الاحتفالات بالذكرى المئوية بعد عيد الفطر.

وفي كلمته أمام الصحفيين في حفل الإفطار تطرق السفير صالح موطلو شن إلى "الدونر" التركي موضحا انه تم تقديمه لأول مرة للاستهلاك التجاري في إسطنبول في بداية القرن العشرين، وتم تسجيله في صورة فوتوغرافية.

وأضاف أن "الدونر أصبح اليوم من الوجبات السريعة الأساسية المقبولة عالميا، خاصة في ألمانيا ومصر وجميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن الدونر" في الدول العربية يعرف باسم "الشاورمة" ولكن بطريقة مختلفة. وقال إن كلمتي "دونر" و"شاورمة" تعنيان نفس الشيء في اللغة التركية: شيء يدور حول نفسه.

وقال إن السفارة ستواصل أنشطتها للتعريف بالمطبخ التركي والإفطار التركي في إطار الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس للعلاقات وأوضح أن من المقرر أن تقدم فرقة الأناضول للعروض النارية عرضاً خاصاً أمام الأهرامات في إطار الاحتفال بالذكرى المئوية للعلاقات وأن الاتصالات مع وزارة الثقافة المصرية بشأن هذا الموضوع مستمرة.

وأوضح أنه من المقرر إقامة معرض لفساتين الزفاف التركية التقليدية في مايو المقبل بمشاركة عارضات مصريات.

وأكد أن قبول عضوية أذربيجان في مجموعة الثماني في اجتماع مجموعة الثماني الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر في 19 ديسمبر برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان نتيجة مشتركة بين تركيا ومصر.

وذكر ان مجموعة الثماني أنها تسعى إلى التعاون بين الدول الإسلامية، وخاصة تلك النامية في مجالات الاقتصاد والصناعة. وأكد أن التعاون التكنولوجي والصناعي بين تركيا ومصر سيستمر في التعزيز والتعميق بمساهمة القطاع الخاص.

وقال السفير صالح موطلو شن إن شهر رمضان أصبح شهر الفرحة حيث يتم الاحتفال به بحماس في كل من مصر وتركيا على مدار الشهر ويشارك فيه الأسر والأطفال.

وأضاف أن شهر رمضان في هذا الصدد هو شهر العبادة وشهر الفرحة، وهو من أجمل فرائض ديننا، وهو أيضاً شهر الحياة الاجتماعية والثقافية. وقال إنه من خلال المشاركة فيه، تحول إلى احتفال بمشاركة الجميع، مشيرا إلى أن هذا تقليد جميل للغاية.

وقال إن من أكثر الأشياء التي أعجبته في مصر هو مشاركة كل فئات الشعب المصري في شهر رمضان بكل إخلاص، وتواجدهم معاً في كل الزيارات والأعياد.

ولفت أيضاً إلى أن شهر رمضان هو شهر التعاون والتضامن، وقال انه شخصياً وكسفارة يقومون بواجبهم، سواء كواجب إنساني أو إسلامي، في هذا الصدد.

وأوضح أنه سيقيم إفطارًا لـ500 أسرة مصرية بعد أيام قليلة، وسيقوم بتوزيع العيدية على الأطفال بمناسبة عيد الفطر.