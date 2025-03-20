شكرا لقرائتكم خبر عن جدة الآن.. أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة على أنحاء المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد محافظة جدة منذ فجر اليوم الخميس 20 مارس، هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وسط تحذيرات أطلقها المركز الوطني للأرصاد من استمرار الحالة الجوية حتى الساعة الرابعة مساء اليوم.

حيث أوضح المركز في تحديثه الأخير أن الحالة الجوية ستؤدي إلى انعدام مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول إلى جانب ارتفاع الأمواج وحدوث صواعق رعدية.

ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة حفاظًا على سلامتهم.

الحالة المطرية بالمملكة وأوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ"اليوم"، أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على جدة ورابغ اليوم الخميس، فيما تشتد غزارتها خلال اليوم ذاته.

كما ستشمل الحالة العاصمة المقدسة والجموم والكامل وبحرة وخليص يومي الخميس 20 مارس والجمعة 21 مارس، وتمتد إلى الليث والقنفذة حتى السبت 22 مارس بينما تشمل الطائف وميسان وأضم والخرمة حتى الأحد 23 مارس مع تزايد شدتها يومي الخميس 20 مارس والجمعة 21 مارس