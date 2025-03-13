شكرا لقرائتكم خبر عن للشهر الثاني على التوالي.. ارتفاع التضخم في السويد إلى 1.3% والان نبدء بالتفاصيل

مؤشر أسعار المستهلكين

أسباب زيادة التضخم بفبراير

الدمام - شريف احمد - كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء السويدي اليوم الخميس، ارتفاع التضخم بأسعار المستهلكين للشهر الثاني على التوالي مثل ما تم تقديره مبدئيا في فبراير.وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بواقع 3ر1% على أساس سنوي في فبراير، عقب زيادة بواقع 9ر0% في يناير. وهذا يتماشى مع البيانات الأولية التي نشرت في 6 مارس.وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين ذا معدل الفائدة الثابت ارتفع أيضًا بوتيرة أسرع بلغت 9ر2% على أساس سنوي في فبرايرمقابل نمو بواقع 2ر2% في الشهر السابق عليه، مثلما هو مقدر. وبالإضافة إلى ذلك كان التضخم أعلى من هدف البنك المركزي السويدي (ريكس بنك) البالغ 2%.وقالت كارولين نياندر، خبيرة الإحصاء في مكتب الإحصاء السويدي "ارتفاع أسعار الكهرباء، وارتفاع رسوم تأجير الشقق، وزيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات كانت من بين العناصر الرئيسية المسببة لمعدل التضخم في فبراير".وتسارع نمو الأسعار السنوي في الغذاء والمشروبات إلى 9ر3% من 2ر2%. وارتفعت أسعار الكهرباء بواقع 9ر8% وقفزت أسعار الملابس بواقع 8ر3%.وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بواقع 6ر0% في فبراير بعدما ظلت مستقرة في الشهر السابق.