الاقتصاد

ترخيص 36944 مركبة "زيرو" متنوعة خلال شهر فبراير 2025

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ترخيص 36944 مركبة "زيرو" متنوعة خلال شهر فبراير 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الخميس، 13 مارس 2025 12:00 ص

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر فبراير 2025 فى تقريرها أن عدد "  المركبات المتنوعة " التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو"  سجلت حوالي 36944 مركبة  .

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2270 مركبة موديل 2022و2050مركبة موديل2023 و6911 مركبة  موديل 2024 و25712 مركبه موديل 2025 ومركبة  2026


جديربالذكر أن  البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات والأهرام عن شهر يناير 2025 قد أوردت فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها سجلت ترخيص حوالي  "زيرو" 37136 مركبة  .

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2503 مركبة موديل 2022و2438مركبة موديل2023 و8432 مركبة  موديل 2024 و23761 مركبه موديل 2025 ومركبتين 2026

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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