شكرا لقرائتكم خبر عن ترخيص 36944 مركبة "زيرو" متنوعة خلال شهر فبراير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر فبراير 2025 فى تقريرها أن عدد " المركبات المتنوعة " التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" سجلت حوالي 36944 مركبة .

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2270 مركبة موديل 2022و2050مركبة موديل2023 و6911 مركبة موديل 2024 و25712 مركبه موديل 2025 ومركبة 2026



جديربالذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات والأهرام عن شهر يناير 2025 قد أوردت فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها سجلت ترخيص حوالي "زيرو" 37136 مركبة .

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2503 مركبة موديل 2022و2438مركبة موديل2023 و8432 مركبة موديل 2024 و23761 مركبه موديل 2025 ومركبتين 2026