شكرا لقرائتكم خبر عن منهية الجدل.. "التعليم" تكشف رسميًا عن موعد إجازة عيد الفطر للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

إجازة عيد الفطر المبارك للطلاب

إجازة عيد الفطر في السعودية

التعليم في السعودية

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة التعليم أن إجازة عيد الفطر المبارك للطلاب ستبدأ يوم الخميس الموافق 20 رمضان 1446 هـ، وأن يوم الأربعاء 19 رمضان هو آخر يوم دراسي فعلي، وذلك وفقًا للتقويم الدراسي المعتمد مسبقًا.ونفت بذلك التكهنات التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي حول إمكانية تمديد الدوام الدراسي إلى يوم الخميس.وأضافت أن الخطة الدراسية تسير وفقًا لما هو مخطط له، وأن مواعيد الإجازات محددة سلفًا في التقويم الدراسي، ولا تغيير فيها، مشيرًة إلى ضرورة الالتزام بالتقويم الدراسي المعلن، وعدم الانسياق وراء الشائعات.ويأتي هذا التأكيد لينهي حالة الجدل التي سادت بين أولياء الأمور والطلاب، الذين تداولوا تساؤلات حول الموعد النهائي لبدء الإجازة، خاصة مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك.وبالرجوع إلى التقويم الدراسي للعام الحالي، يتبين أن إجازة عيد الفطر تبدأ يوم الخميس 20 رمضان 1446 هـ، وتستأنف الدراسة بعد الإجازة يوم الأحد 8 شوال 1446 هـ.كما يتضمن التقويم إجازة نهاية أسبوع مطولة يومي الأحد والاثنين 6 و7 ذو القعدة 1446 هـ، وإجازة عيد الأضحى التي تبدأ يوم الجمعة 3 ذو الحجة 1446 هـ.وتستمر حتى يوم الأحد 19 ذو الحجة 1446 هـ، بالإضافة إلى إجازة نهاية العام الدراسي التي تبدأ يوم الخميس 1 محرم 1447 هـ.وفيما يتعلق بالعام الدراسي الجديد 1447 هـ، كشفت وزارة التعليم أن البداية ستكون يوم الأحد 1 ربيع الأول 1447 هـ، موضحة أنه من الممكن أن تطرأ بعض التحديثات على تفاصيل الخطة الدراسية والمناهج.هذا وسيعلن عن أية تعديلات مستقبلية عبر القنوات الرسمية، لضمان الشفافية واطّلاع جميع المعنيين بالعملية التعليمية، من طلاب وأولياء أمور ومعلمين، على المستجدات.ويشار إلى أن هذه التطورات تأتي في إطار سعي وزارة التعليم في المملكة إلى تطوير المنظومة التعليمية وتحسين جودة المخرجات، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التعليم.وعلى الرغم من بعض الجدل الذي يثار حول مواعيد الإجازات، فإن الالتزام بالتقويم الدراسي يظل ضروريًا لضمان انتظام العملية التعليمية وتحقيق الأهداف المنشودة.