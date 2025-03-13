شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. سعر الدولار اليوم الخميس 13 مارس 2025 داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، و يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الدولار .
و سجل سعر الدولار اليوم الخميس ، بالبنك الأهلى المصرى الى 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.62 جنيه للشراء و 50.72 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.62 جنيه 50.72 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع
و سجل سعر الدولار اليوم الخميس فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية الرئيسية كالاتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.
50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.
50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.
50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.
50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.
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