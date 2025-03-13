شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «دي آر سي» 43.7% إلى 5.9 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

- زيادة تكلفة الإيرادات بمقدار 7.51 مليون ريال.

- تراجع الربح التشغيلي بمقدار 4.01 مليون ريال (33.57%) وذلك نتيجة لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمقدار 4.34 مليون ريال، بالإضافة إلى زيادة المصاريف البيعية والتسويقية بمقدار 0.92 مليون ريال.

- ارتفاع مصاريف الزكاة بمقدار 0.39 مليون ريال.

- زيادة تكلفة التمويل بمقدار 0.22 مليون ريال.

وعلى الرغم من ذلك، شهد الربح الإجمالي زيادة قدرها 1.25 مليون ريال بما يعادل 6.30%. الدمام - شريف احمد - انخفض صافي ربح شركة الأبحاث الرقمية (دي آر سي) في عام 2024 بنسبة 43.7% إلى 5.9 مليون ريال، مقابل 10.5 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى الأسباب التالية:- زيادة تكلفة الإيرادات بمقدار 7.51 مليون ريال.- تراجع الربح التشغيلي بمقدار 4.01 مليون ريال (33.57%) وذلك نتيجة لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمقدار 4.34 مليون ريال، بالإضافة إلى زيادة المصاريف البيعية والتسويقية بمقدار 0.92 مليون ريال.- ارتفاع مصاريف الزكاة بمقدار 0.39 مليون ريال.- زيادة تكلفة التمويل بمقدار 0.22 مليون ريال.وعلى الرغم من ذلك، شهد الربح الإجمالي زيادة قدرها 1.25 مليون ريال بما يعادل 6.30%.