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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز نتائج البورصة المصرية بالأرقام بعد إغلاقات اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت البورصة المصرية، اليوم الإثنين، تعاملاتها على تباين، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 2.278 تريليون جنيه.
كما بلغت التداولات الكلية نحو 22.5 مليار جنيه، منها 18.2 مليار جنيه تعاملات سوق السندات وأذون الخزانة.
كما تراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02% ليسجل 11975.33 نقطة.
فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 100) ارتفاعًا هامشيًا بلغت نسبته 0.08% لينهي التعاملات عند مستوى 8720.21 نقطة.
كما بلغت التداولات الكلية نحو 22.5 مليار جنيه، منها 18.2 مليار جنيه تعاملات سوق السندات وأذون الخزانة.
نتائج البورصة المصريةوتراجع مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 0.27% ليسجل 30925.29 نقطة.
كما تراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02% ليسجل 11975.33 نقطة.
فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 100) ارتفاعًا هامشيًا بلغت نسبته 0.08% لينهي التعاملات عند مستوى 8720.21 نقطة.