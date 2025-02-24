الاقتصاد

أبرز نتائج البورصة المصرية بالأرقام بعد إغلاقات اليوم الإثنين

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واس - القاهرة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت البورصة المصرية، اليوم الإثنين، تعاملاتها على تباين، و​بلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 2.278 تريليون جنيه.
كما بلغت التداولات الكلية نحو 22.5 مليار جنيه، منها 18.2 مليار جنيه تعاملات سوق السندات وأذون الخزانة.

نتائج البورصة المصرية

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 0.27% ليسجل 30925.29 نقطة.

كما تراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02% ليسجل 11975.33 نقطة.
فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 100) ارتفاعًا هامشيًا بلغت نسبته 0.08% لينهي التعاملات عند مستوى 8720.21 نقطة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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