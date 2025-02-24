شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز نتائج البورصة المصرية بالأرقام بعد إغلاقات اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

نتائج البورصة المصرية

الدمام - شريف احمد - أغلقت البورصة المصرية، اليوم الإثنين، تعاملاتها على تباين، و​بلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 2.278 تريليون جنيه.كما بلغت التداولات الكلية نحو 22.5 مليار جنيه، منها 18.2 مليار جنيه تعاملات سوق السندات وأذون الخزانة.وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 0.27% ليسجل 30925.29 نقطة.كما تراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02% ليسجل 11975.33 نقطة.فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 100) ارتفاعًا هامشيًا بلغت نسبته 0.08% لينهي التعاملات عند مستوى 8720.21 نقطة.