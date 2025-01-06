"كيتا" توسّع نشاطها إلى مدينة مكة المكرمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت "كيتا"، الشركة التابعة لـ"ميتوان"، الشركة الصينية العملاقة في مجال خدمات توصيل الطعام عند الطلب، عن إطلاق خدماتها رسميًا في مدينة مكة المكرمة، وتقدم "كيتا" مزايا جديدة وعروضاً مميزة، منها التوصيل المجاني للطلبات وبدون رسوم اشتراك، وعرضًا حصريًا مع معظم المطاعم الشريكة، بالإضافة إلى قسيمة بقيمة 100 ريال سعودي.

ووسّعت "كيتا" نشاطها إلى مكة المكرمة، تقديرًا لأهميتها التاريخية والجغرافية ودورها البارز كعاصمة مقدسة للمملكة العربية السعودية وإحدى أهم مدنها.

ويأتي هذا التوسع كخطوة استراتيجية لتلبية احتياجات سكانها الذين يتطلعون إلى خيارات طعام متنوعة وعالية الجودة. وتفخر "كيتا" بشراكتها مع أكثر من 15,000 سائق توصيل، وأكثر من 13,000 مطعم في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك مطاعم محلية مميزة، حيث تُحدث تحولاً في مشهد توصيل الطعام من خلال تقديم تجربة متكاملة واستثنائية تشمل التوصيل المجاني وكذلك الالتزام في الوقت المحدد.

وباعتبارها الذراع العالمي لشركة “ميتوان"، تستفيد "كيتا" من خبرة الشركة الأم التي تدير 76 مليون عملية توصيل بمعدل يومي وتخدم أكثر من 700 مليون مستخدم.

وتتعاون "كيتا" مع مجموعة من المطاعم ذات العلامات التجارية المرموقة مثل: ماكدونالدز، كنتاكي، هارديز، ستاربكس، لمّـه، شواية مقمر، ومطعم ومطبخ مستور الخديدي للولائم، مما يضمن تجربة مميزة وسلسة تعكس التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة.

وقال طوني تشيو، الرئيس التنفيذي لشركة “كيتا” ونائب رئيس الأعمال الدولية في “ميتوان”: يعد إطلاق خدماتنا في مكة المكرمة ضمن خططنا التوسعية في السعودية، ويأتي ذلك بعد نجاح إطلاقنا في الخرج، الرياض وجدة، نحن متحمسون لتقديم خدمات كيتا في واحدة من أبرز مدن المملكة.

نهدف إلى تعزيز جودة الحياة اليومية للسكان، ونتطلع للتوسع في مدن أخرى في المملكة".

وتسعى "كيتا" لتقديم تجربة توصيل استثنائية تلبي احتياجات العملاء من خلال توفير خدمة توصيل الطعام بأسعار مناسبة، بما في ذلك التوصيل المجاني غير المحدود وبدون رسوم اشتراك، وتوفير خيارات متنوعة وواسعة من المطاعم، ومع خططها للتوسع في مختلف مناطق المملكة، تواصل “كيتا” إحداث تأثير إيجابي على قطاع توصيل الطعام ودعم النمو الاقتصادي الوطني.

للحصول على تفاصيل أكثر عن خدمات الشركة وللاستفادة من العروض الحصرية، يُرجى تحميل تطبيق "كيتا" من متجر التطبيقات أبل ستور أو جوجل بلاي.