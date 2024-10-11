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شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. بورصة المغرب تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على تباين في الأداء، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.01 %، عند 14.101,61 نقطة.
وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.24 %، ليستقر عند 1.132 نقطة.
فيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على خسارة بنسبة 0.33 % بمجموع 13.273,78 نقاط.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 598 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 728 مليار درهم مغربي.
وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.24 %، ليستقر عند 1.132 نقطة.
البورصة المغربيةوسجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ربحا بنسبة 0.02 % بمجموع 1.012,48 نقطة، وكذلك الأمر بالنسبة لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي ارتفع بنسبة 0.39.
فيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على خسارة بنسبة 0.33 % بمجموع 13.273,78 نقاط.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 598 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 728 مليار درهم مغربي.