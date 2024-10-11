شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. بورصة المغرب تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

البورصة المغربية

الدمام - شريف احمد - أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على تباين في الأداء، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.01 %، عند 14.101,61 نقطة.وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.24 %، ليستقر عند 1.132 نقطة.وسجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ربحا بنسبة 0.02 % بمجموع 1.012,48 نقطة، وكذلك الأمر بالنسبة لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي ارتفع بنسبة 0.39.فيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على خسارة بنسبة 0.33 % بمجموع 13.273,78 نقاط.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 598 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 728 مليار درهم مغربي.