القضاء ينتصر لريم طارق في نزاعها مع حسن شاكوش ويجبره على دفع هذا المبلغ الخيالي

ميرنا وليد - بيروت - في تطور حاسم أنهى فصلًا طويلًا من النزاع القضائي بين مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، أصدرت محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، يوم أمس الثلاثاء، حكمًا نهائيًا يقضي بإلزام شاكوش بدفع مبلغ قدره 950 ألف جنيه كنفقة متعة وعدة، وذلك بصيغة قانونية مُلزمة لا يقبل الطعن بها.

وأكّد المحامي ياسر قنطوش، وكيل ريم طارق، في بيان رسمي له، أن الحكم أصبح نهائيًا ويجب تنفيذه مؤكدا ان موكلته حصلت على حقوقها القانونية بعد معركة قضائية واشار انه في حال امتنع شاكوش عن تنفيذ الحكم فذلك سيعرضه للمساءلة القانونية، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة عام، أو دفع غرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو التعرض للعقوبتين معًا بحسب ما ينص عليه القانون.

يُذكر أن هذا الحكم يأتي استكمالًا لحكم سابق صدر عن المحكمة نفسها في الدعوى رقم 4353 لسنة 2024، والذي حكم فيه حصول ريم طارق على مؤخر صداق بقيمة 300 ألف جنيه من طليقها.