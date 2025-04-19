قطع من خزانة الأميرة ديانا تعرض في مزاد نادر بكاليفورنيا

ميرنا وليد - بيروت - تطلق دار "Julien’s Auctions" مزادا استثنائيا في 26 حزيران/ يونيو المقبل في كاليفورنيا، بعنوان "أناقة ديانا ومجموعة ملكية".



يعرض في المزاد أكثر من 200 قطعة نادرة من خزانة الأميرة ديانا، من فساتين وحقائب ونظارات، إلى ملاحظات مكتوبة بخط يدها.

ويشمل المزاد أيضا مقتنيات من الملكة إليزابيث الثانية والملكة الأم تعود للقرن الـ19. كما يتضمن المزاد فساتين سبق أن طرحتها ديانا بنفسها في مزاد خيري نظمته عام 1997 قبل أشهر من وفاتها، لصالح أعمال خيرية، بتحفيز من الأمير ويليام، وقد حقق ذلك المزاد أكثر من 3.26 مليون دولار.

ويقول مارتن نولان، المدير التنفيذي للدار: "فساتين بيعت سابقاً بـ30 أو 40 ألف دولار تُعرض اليوم بمليون تقريباً، مشيراً إلى أن إحدى الفساتين بيعت في 2023 بـ1.14 مليون دولار، وحذاء بـ390 ألفاً في 2024.

ومن أبرز المعروضات، فستان الرعاية الذي ارتدته ديانا لزيارة الأطفال المرضى الذي جاء من تصميم بيلفيل ساسون، وفستان كوكتيل ارتدته بعد طلاقها من الأمير تشارلز وُصف بأنه "إعلان استقلال".

ويقول نولان أن ما يميز هذه القطع هو ارتباطها بشخصية لا تزال ملهمة، وأضاف: "ديانا كانت تعرف تماماً كيف تختار ما ترتديه، ومتى ترتديه، وكانت تقرأ المشهد جيداً لتعرف ما سيكون محل تقدير".

وتابع: "لم تكن ترغب أن تُؤطر في مرحلة زمنية بعينها، بل كانت تسعى للأناقة التي تتجاوز الزمن"

وأشار إلى أن: "ما يميز هذه المجموعة أنها ليست مجرد أزياء، بل شواهد على لحظات تاريخية من حياة واحدة من أكثر الشخصيات تأثيراً في القرن العشرين".

المزاد يستقطب أثرياء ومتاحف حول العالم، وتبدأ جولة ترويجية للقطع في أيار/ مايو من سياتل إلى لندن مروراً بأيرلندا.