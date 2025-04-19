سعر إطلالة محمد رمضان في كوتشيلا خيالي

ميرنا وليد - بيروت - أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلا واسعا بإطلالته في حفل كوتشيلا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي تفاصيل الإطلالة، جاءت من تصميم مصممة الأزياء فريدة تمراز، و لفتت الأنظار بتصميمها إذ اعتبرها البعض تشبه "بدلة رقص".

وملابس محمد رمضان جاءت مصنوعة من 225 جنيه عملة معدنية، ومطرز بـ5789 حجر على الياقة والحزام، واستغرق صناعته 226 ساعة.

واكمل رمضان إطلالته بمجوهرات ثمينة من خاتم وساعة وعقد من الذهب.

وأشار رواد الإنترنت إلى أن إطلالة محمد رمضان تخطت 8 آلاف دولار. إذ أن الخاتم بلغ سعرها 3800 دولار، أما الساعة فجاء سعرها 185 ألف دولار، والسلسلة بلغ سعرها 4 آلاف دولار، أما الملابس فسعرها بآلاف الدولارات.

وكانت ملابس محمد رمضان قد أثارت جدلاً واسعاً، إذ شبهها البعض بـ"بدلة رقص"، وطالبوا نقابة المهن الموسيقية بالتدخل.

وفي أول رد له على هذه الانتقادات، أعاد محمد رمضان نشر صورة، تضمنت توضيحاً للإطلالة، إذ كتب فيها: "للتوضيح مش تبرير، هذه القطعة مصنوعة يدويًا، مستوحاة من الرموز القديمة ومفتاح الحياة، أول فنان عربي ومصري يؤدي في مهرجان كوتشيلا".

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