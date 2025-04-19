هذا هو السر وراء زواج الملكة كاميلا السعيد والناجح من الملك تشارلز

ميرنا وليد - بيروت - ألقت الملكة كاميلا الضوء على جانب من حياتها الشخصية والعاطفية، وذلك في الذكرى العشرون على زواجها من الملك تشارلز الثالث.



وعبرت الملكة كاميلا أمام الصحفيين خلال زيارة مدرسة "أليساندرو مانزوني" في العاصمة الإيطالية روما، عن دهشتها من مرور عشرين عاماً على زواجها من الملك تشارلز، قائلة: "عشرين سنة، من يصدق؟".

وأضافت: "ما هو السر؟ لا أعلم... أظن أنه الصداقة، فعلاً". وتابعت: "الضحك على نفس الأشياء، والمضي قدماً في الحياة".

وأردفت مازحة: "أعتقد أن مجرد الانشغال الدائم بهذا النوع من الجولات والواجبات يأخذ معظم وقتنا".

ولفتت كاميلا إلى أن جدول أعمال كل منهما مزدحم قائلة: "نحن دائماً في اتجاهات مختلفة، مثل السفن التي تمر في الليل. نمر بسرعة بجانب بعضنا البعض. في الواقع، لدينا موعد لرؤية بعضنا هذا العصر".

وعن تبادل الهدايا بين الطرفين قالت: "سنؤجل تبادل الهدايا حتى نعود إلى المملكة المتحدة. لا فائدة من التسرع. يجب أن يكون هناك وقت للكلمات".