الإعلان عن أبطال مسلسل هاري بوتر المقرر طرحه خلال العام المقبل

أبرز النجوم المُشاركين ببطولة مسلسل "هاري بوتر"

وجاء من ضمن أبرز النجوم الذين سيُشاركون ببطولة مسلسل هاري بوتر والذي أعلنت عنهم HBO بشكل رسمي، الفنان بول وايتهاوس والذي سيُجسد شخصية "أرجوس فيلش"، جون ليثغو مُجسداً شخصية "دمبلدور" وأيضاً الفنانة جانيت ماكتير مُجسدة شخصية البروفيسور "مينيرفا ماكغوناغال".

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أبريل 2025 07:25 مساءً - أعلنت شبكة HBO عن أبطال مسلسلوالذي من المنتظر أن يُعرض خلال العام المُقبل، وقد تحمس عدد كبير من جمهور ومُتابعي عالم هاري بوتر حول العالم فور إعلان إنتاج المسلسل الجديد.فيما يُشارك أيضاً ببطولة المسلسل الفنان بابا إيسيدو مُجسداً شخصية "سيفيروس سناب"، والذي يعد من أبرز شخصيات الرواية بما تحمله من غموض، وأيضاً الفنان نيك فروست مُجسداً شخصية "روبيوس هاغريد"، وأيضاً يشهد المسلسل ظهور عدد من الفنانين ضيوف شرف، ومن أبرزهم لوك ثالون بشخصية "كويرينوس كويريل"، بول وايتهاوس مُجسداً شخصية "أرغوس فيلتش".

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سلسلة هاري بوتر والنجاح على مستوى العالم

يُذكر أن عالم هاري بوتر Harry Potter يعد أحد أكثر الأعمال الشعبية المحبوبة على مستوى العالم، حيث حاز على عدد كبير من المتابعين الدوليين، منذ إصدار أول كتاب في عام 1997.ولم يمض وقت طويل حتى شقت قصص مغامرات هاري بوتر طريقها إلى الشاشة الكبيرة بسلسلة الأفلام الأسطورية، وتم تقديمها في ثمانية أفلام ذات شعبية هائلة على مدار عشر سنوات منذ عام 2001 وحتى عام 2011 والتي استقطبت كلاً من محبي الروايات وعشاق الأفلام الخيالية بشكل عام، حيث تمكن الجمهور في كل مكان من مشاهدة سلسلة المغامرات التي استمرت لعدة سنوات في ملحمة شباك التذاكر التي حطمت الأرقام القياسية.



وقد حصدت أجزاء أفلام سلسلة هاري بوتر العديد من الجوائز والترشيحات العالمية على مدار سنوات عرضه.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».