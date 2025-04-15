بعد "بامبي" من سينفصل عن "شراب التوت" ؟

ميرنا وليد - بيروت - ذكرت وسائل إعلام تركية ان هناك شخصية رئيسية في مسلسل "شراب التوت" ستنفصل عنه بعد انفصال شخصية "بامبي" الأمر الذي استغربه الجمهور، ومنهم خمّن انسحاب شخصية "كيفيلجيم" أو "سونماز".



وكانت انتشرت صورة للممثلة التركية سيبال تاشجي أوغلو، المعروفة بـ "بامبي"، من وداعها لفريق مسلسل "شراب التوت"، وذلك برفقة "نورسما، ميري، ودوغا"، في حين غابت "نيلاي" عن الصورة، ما يعزز حقيقة الخبر الذي انتشر بأن دور "بامبي" لم ينتهِ كما قيل مؤخراً، إلا أنه تم طردها من المسلسل، بسبب خلافها مع الممثلة فايزة جيفيليك الشهيرة بـ "نيلاي"، والتي تُعد إبنة كاتبة العمل.