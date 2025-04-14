محمد رمضان يستذكر ماضيه ويختار هذه المرحلة من حياته-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري محمد رمضان صورة له عبر حسابه الخاص، من مطار الطيران الخاص في لوس انجلوس، تذكّر من خلالها مرحلة معيّنة، اذ علّق عبر صفحته بالقول: "الصور دي فكرتني زمان وانا واقف قدام محطة المترو مستني صحابي عشان هنروح السينما وبعدها ناكل كشري ونموت م الضحك ماكنش عندي اي مسؤليات ساعتها غير الدراسة .

. والصورة دي النهاردة قدام مطار الطيران الخاص في لوس انجلوس / أمريكا وانا رايح اغني في كوتشيلا وبتعامل VIP وباكل سوشي في الجو الحمد لله بس مابقاش في صحاب زي زمان ولا ضحك زمان .. والله ماهزار لو خيروني بين ايام زمان ودلوقتي .. من غير حتى مافكر هختار دلوقتي".