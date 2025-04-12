طرد بطلة "شراب التوت" من العمل بسبب خلافها مع زميلتها

ميرنا وليد - بيروت - أشارت وسائل إعلام تركية الى ان بطلة "شراب التوت" الممثلة سيبال تاشجي أوغلو المعروفة بـ "بامبي" لم ينته دورها كما قيل مؤخرا، الا انه تم طردها من المسلسل بسبب خلافها مع الممثلة فايزة جيفيليك الشهيرة بـ "نيلاي" والتي تُعد إبنة كاتبة العمل.



وتابع أحد التقارير في تركيا: "للأسف في دولتنا هكذا تكون الأمور من لديه واسطة يكون مثل خاتم سليمان".

الجدير ذكره أن مسلسل "شراب التوت"، يحقق نسب مشاهدة عالية في تركيا، كما أنه يعرض مدبلجاً أيضاً في العالم العربي.

