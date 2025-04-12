حملة واسعة على تامر هجرس في جنازة حماة رامي صبري….ماذا حصل؟

أثار استخدام الممثّل المصريّ تامر هجرس الدّرّاجة النّاريّة لحضور جنازة حماة مواطنه الفنّان رامي صبري جدلًا واسعًا على مواقع التّواصل الاجتماعيّ إذ اعتبر بعضهم ذلك سلوكًا غير لائقٍ بالمناسبة الأليمة، في حين اتّهمه آخرون بمحاولة تصدّر التّراند ولفت النّظر.

هذا الجدل، دفع “هجرس”، للرّدّ على تلك الانتقادات إذ أوضح أنّ السّبب يعود إلى رغبته بتفادي ازدحام السّير، كما أنّ الهواء العليل جميل، مؤكّدًا أنّه لا يهتمّ كثيرًا بالانتقادات الّتي يتِمّ تداولها.

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يُذكر أنّ آخر أعمال تامر هجرس، فيلم “جوازة توكسيك” الّذي شارك في بطولته كلّ من :ليلى علوي، محمّد أنور، هيدي كرم، بيومي فؤاد وآخرون.