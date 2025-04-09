إثراء يكشف عن الأفلام التي ستُعرض بمهرجان أفلام السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أبريل 2025 04:23 مساءً - كشف مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" عبر حسابه على الإنستغرام بعض الأفلام التي ستُعرض بمهرجان أفلام السعودية في نسخته الـ11، والذي سيُعقد بالظهران خلال الفترة من 17 إلى 23 من أبريل الحالي تحت شعار "قصص تُرى وتُروى" بتنظيم جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام، وذلك في مقر مركز إثراء في الظهران.

ونشر حساب إثراء بوسترات عدد من الأفلام التي ستُعرض خلال أيام المهرجان، وعلق وكتب: "إليكم بعضاً من الأفلام التي ستُعرض في إثراء خلال مهرجان أفلام السعودية. قصص ملهمة وتجارب سينمائية ممتعة لا تفوَّت في انتظاركم".

قائمة بأسماء الأفلام التي ستعرض:

الأفلام الروائية الطويلة

فيلم "سلمى وقمر".

فيلم "أناشيد آدم".

فيلم "هوبال".

الأفلام الروائية القصيرة

فيلم "أختين".

فيلم "ميرا ميرا ميرا".

فيلم "انصراف".

السينما اليابانية

Mr head

River returxs.

الأفلام الوثائقية

فيلم "الجانب المظلم من اليابان"

فيلم "دينمو السوق".

العروض الموازية

فيلم "تشغيل".

فيلم "ابنة القلب البعيد".

Audio qn".

فيلم "قن" إخراج مجتبى الحجي.

فيلم "تراتيل الرفوف" للمخرجة هناء الفاسي.

فيلم "الإشارة" للمخرج ناصر القطان.

فيلم "أختين" للمخرج وليد القحطاني.

فيلم "ناموسة" رنيم ودانة المهندس.

فيلم "ميرا ميرا ميرا" للمخرج خالد زيدان.

فيلم "يوم سعيد" للمخرج محمد الزوعري.

فيلم "علكة" للمخرج بلال البدر.

فيلم "شريط ميكس" للمخرج علي أصبعي.

فيلم "ملِكة" للمخرجة مرام طيبة.

فيلم "ونعم" للمخرج مساعد القديفي.

فيلم "محض لقاء" للمخرج محسن أحمد.

فيلم "كرفان روان" للمخرج أحمد أبو العصاري.

فيلم "نور" للمخرج ثابت سالم.

فيلم "جوز" للمخرج محمود الشيخ.

فيلم "خدمة للمجتمع" للمخرج جعفر آل غالب.

فيلم "1/2 رحلة" للمخرجة رنا مطر.

فيلم "انصراف" للمخرجة جواهر العامري.

فيلم "هو اللي بدأ للمخرج عبد الله العطاس.

مهرجان الأفلام السعودية بدورته الـ11 "قصص تُرى وتُروى"

131 برنامجاً وفعالية.

7 أيام سينمائية.

68 فيلماً سعودياً وخليجياً وعربياً ومن مختلف أنحاء العالم.

12 فيلماً عرض أول.

36 عرضاً سعودياً و12 عرضاً خليجياً.

الشخصية المكرمة هو الفنان إبراهيم الحساوي.

4 ندوات ثقافية ومعرفية.

4 دروس متقدمة من خبراء محليين وعالمياً.

3 جلسات توقيع كتب الموسوعة السعودية للسينما.

15 عضو لجنة تحكيم.

22 مشروعاً في سوق الإنتاج.

2 معمل تطوير السيناريو.

5 مسابقات.

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ويتنافس على جوائز المسابقة هذا العام 21 فيلماً من إنتاج صُنَّاع أفلام سعوديين وكذلك خليجيين، وأيضاً عرب، وهي:ويشهد مهرجان الأفلام السعودية بدورته الـ11 تحت شعار "قصص تُرى وتُروى" عدداً من الفعاليات والبرامج والندوات والجلسات وهي:وكذلك يشهد المهرجان التعاون مع "الياباني العالمي" لعرض أفلام يابانية قصيرة ومع "الفرنسي العالمي" لعرض أفلام قصيرة عالمية.

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