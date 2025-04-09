أولاد بيل غيتس يرثون 1% فقط من ثروته

ميرنا وليد - بيروت - قرر بيل غيتس أن يورث أولاده 1% من ثروته البالغة 107 مليار دولار. وأفصح غيتس خلال إستضافته في بودكاست يقدمه راج شاماني أن أولاده تلقوا تربية رائعة والأموال الطائلة المفترض أن يرثوها لن تفيدهم. وأفاد غيتس قائلاً: "ميكروسوفت ليست إمبراطورية وأنا أريد أن أقدم لهم فرصة بكسب رزقهم بنفسهم وبتحقيق النجاح بمجهودهم الخاص. يذكر أن بيل غيتس يقدم معظم أمواله الى الأعمال الخيرية من خلال مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية. والهدف تمكين أولاده لينطلقوا في الحياة بعيداً عنه وعن ثروته ونفوذه.

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