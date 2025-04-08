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ميرنا وليد - بيروت - أشعرل الممثل المصري محمد عبد الرحمن حماس متابعيه لاحدث أعماله و هو مسلسل يحمل إسم "بريستيج"، حيث قام بطرح البوستر الرسمي الاول للعمل عبر حسابه الخاص، و علق بالقول: على كل لون متجمعين دي ورطة دي ولا كمين.
مسلسل ‘بريستيج’، 24 أبريل".
و كان قد وقع الممثل المصري محمد عبد الرحمن اليوم، ضحية مقلب جديد في برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال، حالياً على قناة "MBC مصر".
في البداية، وصف رامز عبد الرحمن بـ"دبدوب الضحك"، مازحاً إياه كعادته مع الضيوف، ثم بدأ المقلب عندما تم استدراج عبد الرحمن للمشاركة في برنامج اكتشاف المواهب "غولدن تالنت". أثناء اختبار اختراع طبي، اكتشف عبد الرحمن أنه وقع في فخ رامز جلال، الذي ظهر بشخصية "الروبوت زنجباري"، وبدأ المقلب بتعريضه لاختبار تحمل، بعد ربطه على سرير دوار.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبد الرحمن يروج لمسلسله الجديد "بريستيج" وهذا موعد العرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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