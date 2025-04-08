زوجة ماجد المصري تكشف رد فعلها على دوره في "إش إش"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أبريل 2025 02:50 مساءً - كشفت السيدة رانيا زوجة الفنان ماجد المصري عن رد فعلها بعد متابعة دور رجب الجريتلي، الذي قدمه في مسلسل "إش إش" خلال موسم الرمضاني الماضي.

رأي زوجة ماجد المصري في إش إش

وقالت زوجة ماجد المصري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: "الموضوع اتغير أول ما بدأت قصة الحب بينه وبينمي عمر، وفي المشهد لما فتح لها الخزنة وقال لها اختاري الدهب اللي إنت عايزاه، من ساعتها كل صحابي بعتولي خلي بالك عليه واحبسيه"، وأضافت زوجة: "أنا مبسوطة بالنجاح الفظيع ده، وماجد والله يستاهل، هو فعلا رجب الجريتلي في شخصيته وكريم جدا".

وعن الشكل الذي ظهر به خلال العمل قال ماجد المصري أن المخرج محمد سامي هو من اختار أن يظهر بهذا الشكل وعن رأي زوجته قال: "مراتي اتريقت علي في الأول، دلوقتي بتقول ما تروح تقص شعرك سايبه طويل ليه، وبدأت تحب شكلي كده".

تألق ماجد المصري في "إش إش"

تألق الفنانبدور "رجب الجريتلي" خلال؛ والذي عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من بطولة: مي عمر، هالة صدقي، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمد الشرنوبي، إنتصار، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل. وضيوف الشرف: كريم فهمي، خالد الصاوي، أحمد زاهر، محمد ممدوح، ومحمد عبدالرحمن "توتا"، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل "إش إش" تدور أحداثه حول قصة حياة راقصة " إش إش أو شروق" التي تجسد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة "رجب الجريتلي" الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وهو رجل نافذ يتزوج من "إش إش"، لكنه يجد نفسه محاصرًا في دوامة من المكائد والمصائب التي تدبرها له من أجل الانتقام منه ومن عائلته.

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