سوسن بدر تحدد موعد إعتزالها الفن.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية سوسن بدر، عن أسرار في حياتها الشخصية والفنية، وتعاملها مع تقدم الزمن وتأثيره على أدوارها، كما حددت موعداً لإعتزالها الفن.



وقالت سوسن بدر خلال حلولها ضيفة على برنامج "كلام نواعم" على قناة الـ MBC: "أنا ست عادية وبحب شغلي ومهنتي جداً، لأن دي جزء من حياتي ونجحت بيها ومنها وعرفت الناس، ولو أنا في اللحظة اللي هحس بيها إني نضجت فنياً هقعد في بيتي، هدوّر على إيه تاني؟، وحقيقة وواقع الأمر أنا فعلاً لسة موصلتش للنضح الفني، قدّامي حاجات كتير عايزة أعملها. عمري ما فكرت أبقى غنية وأنا كنت من عيلة من طبقة متوسطة، بس مكنش حلمي الغنى ولكن كان حلمي أبقى ممثلة كويسة".