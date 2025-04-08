ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية سوسن بدر، عن أسرار في حياتها الشخصية والفنية، وتعاملها مع تقدم الزمن وتأثيره على أدوارها، كما حددت موعداً لإعتزالها الفن.
وقالت سوسن بدر خلال حلولها ضيفة على برنامج "كلام نواعم" على قناة الـ MBC: "أنا ست عادية وبحب شغلي ومهنتي جداً، لأن دي جزء من حياتي ونجحت بيها ومنها وعرفت الناس، ولو أنا في اللحظة اللي هحس بيها إني نضجت فنياً هقعد في بيتي، هدوّر على إيه تاني؟، وحقيقة وواقع الأمر أنا فعلاً لسة موصلتش للنضح الفني، قدّامي حاجات كتير عايزة أعملها. عمري ما فكرت أبقى غنية وأنا كنت من عيلة من طبقة متوسطة، بس مكنش حلمي الغنى ولكن كان حلمي أبقى ممثلة كويسة".
كانت هذه تفاصيل خبر سوسن بدر تحدد موعد إعتزالها الفن.. وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.