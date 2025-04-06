مهرجان كان السينمائي يستقبل فيلم "Eddington" ضمن عروضه الرسمية

ميرنا وليد - بيروت - أكد مدير التصوير العالمي داريوس خوندجي انضمام فيلم الكوميديا السوداء "Eddington"، من إخراج آري أستر وبطولة خواكين فينيكس، بيدرو باسكال، وإيما ستون، إلى قائمة الأعمال المشاركة في مهرجان كان السينمائي.



وفي تصريح لموقع Deadline، أوضح خوندجي، المرشح مرتين لجائزة الأوسكار، أن الفيلم دخل مراحله النهائية في مرحلة ما بعد الإنتاج، مشيرًا إلى أنه علم بمشاركته في المهرجان قبل أسبوعين، وأضاف: "Eddington عمل قوي ومثير، من أكثر الأفلام التي أفتخر بها، وأعتقد أنه سيكون مميزًا فعلًا."

تدور أحداث الفيلم في إطار إثارة وغربي وكوميديا سوداء، حيث يجسد فينيكس شخصية شريف طموح في بلدة صغيرة بنيو مكسيكو، يدخل في صراع سلطوي مع عمدة المدينة، الذي يلعب دوره باسكال، وذلك في ظل أجواء الجائحة.

ويضم طاقم الفيلم أسماء بارزة مثل أوستن بتلر، ديردري أوكونيل، مايكل وارد، كليفتون كولينز جونيور، ولوك جرايمز. الفيلم من كتابة وإخراج وإنتاج آري أستر، بالتعاون مع لارس كنودسن.