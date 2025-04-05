ممثلة شهيرة تُطرد من “المنظمة”.. وردّة فعل تولغا ساريتاش تثير الجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت كواليس مسلسل “المنظمة” جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية التركية، بعد اتخاذ قرار مفاجئ بطرد الممثلة إيبوكي بوسات من العمل، وذلك على خلفية دعمها العلني لجهة معارضة للدولة التركية، ما أثار ردود فعل متباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

القرار أثّر بشكل غير مباشر على تولغا ساريتاش، بطل المسلسل، الذي واجه انتقادات حادة لعدم دفاعه عن زميلته في العمل، حيث طالبه كثيرون بإعلان موقف واضح أو حتى الانسحاب من المسلسل. إلا أن تولغا اكتفى بإغلاق خاصية التعليقات عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل، دون إصدار أي تعليق رسمي أو توضيح.

وفي خضم الجدل، تعرض ساريتاش مؤخرًا لـحادث سير أثناء توجهه إلى موقع تصوير أحد المشاهد، وسط أجواء ثلجية كثيفة. ووفق التقارير، اصطدمت سيارته من الخلف بسيارة أخرى، ما أدى إلى أضرار مادية فقط دون أي إصابات جسدية للفنان.

يُذكر أن مسلسل “المنظمة” يعد من الأعمال التركية التي تلقى متابعة واسعة داخل تركيا وخارجها، ما يجعل أي تطورات داخل كواليسه محط اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام على حد سواء.