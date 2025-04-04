إليسا في لحظات دافئة مع “ستار”.. لقطات لا تُنسى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة اللبنانية إليسا متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو ظهرت فيها برفقة كلبها الأليف “ستار”، في لحظات عفوية ومليئة بالدفء. وأرفقت إليسا المنشور بتعليق مختصر عبّرت فيه عن عمق مشاعرها تجاه كلبها، جاء فيه: “ليلة نضرة مع ستار”، ما عكس الألفة والارتباط العاطفي الذي يجمعها به.

الصور أظهرت إليسا بإطلالة بسيطة وهادئة بعيدًا عن الأضواء، في أجواء منزلية حميمة، حيث بدت السعادة على ملامحها أثناء تفاعلها مع “ستار”، الذي يُعد أحد أقرب المقرّبين إلى قلبها.

يُذكر أن “ستار” ليس مجرد حيوان أليف بالنسبة لإليسا، بل يُمثّل جزءًا مهمًا من عالمها الشخصي، كما سبق أن صرّحت في فيلمها الوثائقي الذي حمل عنوان “It’s Ok”، والذي عُرض عبر منصة نتفليكس. وخلال الوثائقي، تحدّثت إليسا عن العلاقة المميّزة التي تربطها بـ”ستار”، ووصفت وجوده في حياتها بأنه مصدر للراحة والحنان في أصعب اللحظات.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشور إليسا، حيث عبّر العديد من متابعيها عن إعجابهم بالعلاقة الجميلة التي تجمعها بـ”ستار”، معتبرين أن هذه اللقطات تُظهر جانبًا إنسانيًا مختلفًا للفنانة بعيدًا عن الأضواء والشهرة.