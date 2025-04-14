دينا تهاجم شيرين وتشيد بأنغام.. وتثير الجدل بلقب “صوت مصر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت الفنانة دينا ضيفةً على الإعلامي خالد فرج في برنامجه “Mirror” عبر قناته على “يوتيوب”، حيث كشفت عن العديد من أسرار حياتها الشخصية والفنية، وتحدثت بصراحة عن علاقتها بابنها علي بعد وفاة والده المخرج سامح الباجوري، إلى جانب رأيها في مهنة الرقص حالياً، وقضية “صوت مصر” التي أثارت جدلاً واسعاً.

وخلال اللقاء، وجّهت دينا انتقادات قاسية للفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدةً أن صوتها مميز ولا يخطئه السمع، لكنها لم تقدّم للفن بقدر ما استفادت منه، معتبرةً أنها لا تستحق لقب “صوت مصر” في الوقت الراهن، وأضافت: “تمسّكي بربنا وابتعدي عن متاع الدنيا”.

وردّت دينا على سؤال حول مدى تأثير المطرب حسام حبيب في أزمات شيرين السابقة، بقولها: “البني آدم لو كان ضعيف فمن السهل إن أي حد يسوقه، والعكس صحيح”.

في المقابل، اعتبرت دينا أن الفنانة أنغام هي الأحق بلقب “صوت مصر” في الوقت الحالي، نظراً لاهتمامها بفنها وابتعادها عن التصرفات المثيرة للجدل، قائلةً: “أنغام فنانة شاملة وضحّت أكتر من شيرين”.

وشهدت الحلقة مداخلة هاتفية مؤثرة من شقيقتها، الفنانة المعتزلة ريتا طلعت، التي ظهرت إعلامياً لأول مرة منذ ارتدائها النقاب، واستعادت خلالها ذكرياتهما منذ الطفولة، مؤكدةً على قوة العلاقة بينهما رغم اختلاف مسارات حياتهما، وقالت: “دينا جواها مع ربنا، لكن أفعالها لسة عاوزة شوية، ميجراش حاجة، مين فينا بلا خطيئة؟”.

واختتمت ريتا مداخلتها بالتأكيد على أنها لا تتابع الدراما الرمضانية، بما في ذلك مسلسل “إش إش” الذي شاركت فيه شقيقتها دينا، إذ تخصّص وقتها في رمضان للعبادة والصلاة فقط.